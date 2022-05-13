У розшуку на сьогодні залишаються 90 дітей / фото REUTERS

З початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ Росії відомо про зникнення безвісти 1 тис. 214 дітей в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказала радниця - уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.

"За час війни надійшло 1 тис. 112 звернень про зникнення безвісти дітей. Цих дітей 1 тис. 214", - повідомила Герасимчук, посилаючись на дані Управління ювенальної превенції Національної поліції України.

Також вона сказала, що в розшуку на сьогодні залишаються 90 дітей.

"На жаль, серед тих дітей, яких знайшли, двох дітей знайшли мертвими", - зазначила вона.

Крім того, за її словами, 2 тис. 389 дітей було вивезено в Росію.

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Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення російські військові вбили 226 українських дітей. Від дій окупантів постраждали щонайменше 646 дітей в Україні. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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