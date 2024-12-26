'Вийшло як завжди': зрадник із Запоріжжя обурився, що РФ 'недостатньо точно' била по місту

Агент РФ розповів, що є прихильником "русского мира" і завербував ще й свого товариша.

Колаборант Олег Колесніков, засуджений за державну зраду розповів, як здавав росіянам інформацію про об'єкти у рідному Запоріжжі для ударів, які призвели до загибелі і поранення людей.

В інтерв'ю агенції Reuters Колесніков заявив, що співпрацював з окупантами, збираючи і передаючи їм інформацію про військові об’єкти та переміщення військ уЗапоріжжі. Він також повідомляв про те, куди влучили ракети.

52-річний Колесніков зізнався, що є прихильником концепції "русского мира" і зовсім не шкодує, що працював на ворога. Водночас російський агент додав, що насправді жалкує, що через "неточність деяких ракетних ударів" загинули мирні мешканці, а Росія не змогла блискавично захопити Україну.

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"Я думав, що вони швидко просунуться. Вийшло як завжди. Планують одне, а відбувається зовсім інше", - заявив він.

Дружина покинула Колеснікова відразу, коли дізналася про арешт за державну зраду, забравши з собою спільну 11-річну дитину.

Колесніков спілкувався із журналістами у відділку поліції у Запоріжжі у присутності офіцера Служби безпеки України, за п’ять місяців до того, як його засудили до довічного ув’язнення за державну зраду.

Зрадник зізнався Reuters, що у вересні 2022 року передав росіянам інформацію про зустріч місцевих посадовців у готелі Sunrise у Запоріжжі. Російська ракета вдарила по будівлі наступного дня - 22 вересня, але зустріч посадовців не відбулася з невстановлених причин. Внаслідок ракетного удару було зруйновано будівлю в центрі Запоріжжя, вбито мирного жителя та поранено ще п'ятьох.

Крім того, Колесніков завербував свого товариша, який працював водієм місцевого посадовця. Його засудили на 15 років ув'язнення.

Засуджений за зраду чоловік розповів, що його батько був агентом радянської розвідки на Кубі під час холодної війни, видаючи себе за перекладача, а його двоюрідний брат працює в російській спецслужбі.

Затримання шпигунів - останні новини

Напередодні Служба безпеки України затримала шпигунку за бойовими літаками та ППО біля Кривого Рогу. Перед жінкою стояло завдання слідкувати за бойовою авіацією та ППО, а потім "зливати" ці дані ворогу для проведення атак.

Також УНІАН повідомляв, що у Харкові працівниця дитсадка коригувала удари по місту. Агент отримувала від росіян геолокації потенційних цілей, після чого проводила там дорозвідку.

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