Він повідомляв ворогу інформацію про військові об’єкти, засоби ППО на території області, а також про склад свого ТЦК.

На Волині затримали військовослужбовця Територіального центру комплектування (ТЦК), завербованого воєнною розвідкою Росії.

Як повідомляє Служба безпеки України, 30-річний військовослужбовець, що проходив службу у підрозділі охорони місцевого ТЦК намагався встановити і передати агресору місця базування підрозділів Збройних сил України, Служби безпеки та Національної поліції для завдання ударів ворога по Волині.

За даними слідства, чоловік потрапив у поле зору окупантів через своїх родичів у Росії, з якими підтримував контакт і поділяв антиукраїнські погляди.

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Зазначається, що працівник ТЦК на службовому авто об’їжджав місцевість під виглядом робочих поїздок та фіксував розташування військових об’єктів.

Також він намагався виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ для здійснення ворожих обстрілів "в обхід" української ППО.

Отриману інформацію агент направляв своєму російському куратору через анонімний чат у месенджері.

Затриманому працівнику ТЦК повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як поінформували в Офісі генерального прокурора, він також передавав агентам РФ інформацію про особовий склад та керівництво свого ТЦК, дислокацію військової частини, засоби протиповітряної оборони та інші стратегічні об’єкти на Волині.

"Для зв’язку з представниками РФ він використовував месенджер, а за "послуги" отримував винагороду, яку накопичував у криптовалюті та виводив на особисті банківські рахунки. Під час обшуку у його помешканні виявили технічні пристрої з доказами підривної діяльності", - сказано в повідомленні.

Військовослужбовця відсторонено від посади.

Інші затримання працівників ТЦК

У серпні в Київській області затримано начальників Бориспільського і Бучанського ТЦК та СП і їх спільника, які підозрюються у сприянні в ухиленні від мобілізації. За даними слідства, вони забезпечували виготовлення підроблених медичних документів, які надалі слугували підставою для визнання військовозобов’язаних непридатними до військової служби та їх виключення з військового обліку.

Задокументовано понад 20 осіб, які у такий спосіб намагалися ухилитися від мобілізації.

У ході проведення обшуків у двох керівників районних ТЦК вилучили майже пів мільйона доларів США, ще понад 600 тис. доларів США у їхнього спільника, а також військово-облікові та медичні документи військовозобов’язаних.

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