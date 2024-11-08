На Волині затримали військовослужбовця Територіального центру комплектування (ТЦК), завербованого воєнною розвідкою Росії.
Як повідомляє Служба безпеки України, 30-річний військовослужбовець, що проходив службу у підрозділі охорони місцевого ТЦК намагався встановити і передати агресору місця базування підрозділів Збройних сил України, Служби безпеки та Національної поліції для завдання ударів ворога по Волині.
За даними слідства, чоловік потрапив у поле зору окупантів через своїх родичів у Росії, з якими підтримував контакт і поділяв антиукраїнські погляди.
Зазначається, що працівник ТЦК на службовому авто об’їжджав місцевість під виглядом робочих поїздок та фіксував розташування військових об’єктів.
Також він намагався виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ для здійснення ворожих обстрілів "в обхід" української ППО.
Отриману інформацію агент направляв своєму російському куратору через анонімний чат у месенджері.
Затриманому працівнику ТЦК повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Як поінформували в Офісі генерального прокурора, він також передавав агентам РФ інформацію про особовий склад та керівництво свого ТЦК, дислокацію військової частини, засоби протиповітряної оборони та інші стратегічні об’єкти на Волині.
"Для зв’язку з представниками РФ він використовував месенджер, а за "послуги" отримував винагороду, яку накопичував у криптовалюті та виводив на особисті банківські рахунки. Під час обшуку у його помешканні виявили технічні пристрої з доказами підривної діяльності", - сказано в повідомленні.
Військовослужбовця відсторонено від посади.
Інші затримання працівників ТЦК
У серпні в Київській області затримано начальників Бориспільського і Бучанського ТЦК та СП і їх спільника, які підозрюються у сприянні в ухиленні від мобілізації. За даними слідства, вони забезпечували виготовлення підроблених медичних документів, які надалі слугували підставою для визнання військовозобов’язаних непридатними до військової служби та їх виключення з військового обліку.
Задокументовано понад 20 осіб, які у такий спосіб намагалися ухилитися від мобілізації.
У ході проведення обшуків у двох керівників районних ТЦК вилучили майже пів мільйона доларів США, ще понад 600 тис. доларів США у їхнього спільника, а також військово-облікові та медичні документи військовозобов’язаних.