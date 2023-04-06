У чоловіка немає не лише кистей обох рук, але й кінцівок ніг. Він рухається завдяки протезам на ногах.

Під час мобілізації в Україні часом трапляються й скандальні випадки. Один з них - з мешканцем Дрогобича Львівської області Русланом Кубаєм. У чоловіка немає кистей обох рук та кінцівок ніг, але йому прийшла повістка.

У коментарі ТСН.ua Кубай розповів, що він був обурений отриманням повістки. За словами чоловіка, він знятий з військового обліку, а в Дрогобичі навіть не стояв на ньому, адже прописаний у Новояворівську.

Руслан поділився з журналістами, що прийшов до військкомату й одразу повідомив, що він має інвалідність першої групи, адже не має кінцівок рук й носить протези на ногах.

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"Приходив з документами, мене відправили на комісію", - каже Кубай.

У військкоматі, продовжив він, йому сказали, що дають тимчасову відстрочку. Й лише коли він розповів про цей кричущий випадок у соцмережі, йому змінили висновки комісії.

Журналісти звернулися по пояснення до посадовців Львівської області, що опікуються питаннями надсилання повісток. Вони не вбачають у цій ситуації нічого скандального й кажуть:

"Цьому громадянину було достатньо прийти до ТЦК з відповідними документами, які свідчать про його стан здоров’я. Замість цього цей громадянин оприлюднив своє бачення ситуації в соцмережі".

Мобілізація в Україні та звільнення від неї

З 24 лютого, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, чоловіки віком 18-60 років мають бути призвані на військову службу. Але є винятки. Деякі категорії чоловіків не підлягають призову у воєнний час через стан здоров'я, вид діяльності або сімейні обставини.

Раніше УНІАН детально пояснив, хто не підлягає призову у воєнний час, йдеться про 15 категорій. А також розповів, хто звільнений від мобілізації 2023 тимчасово.

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