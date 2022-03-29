Вона повідомила, що тримає зв’язок із родинами, чиї близькі перебувають у полоні російських окупантів. Зокрема, з родичами українських військових, захоплених на острові Зміїний.

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова не підтвердила і не спростувала інформацію, озвучену президентом Володимиром Зеленським в інтерв’ю російським ЗМІ про обмін українських моряків, захоплених на острові Зміїний.

На уточнююче запитання Радіо Свобода про обставини обміну й про кількість звільнених військових, омбудсмен відповіла: "Ми фіксуємо всі ці кейси й передаємо до Об’єднаного центру полонених і пошуку зниклих безвісти, який при СБУ. Перемовини проводяться, вони дуже важкі, але їх проводять спеціально визначені представники влади. Будь-яку іншу інформацію я не можу розповсюджувати", – сказала Денісова.

Вона також повідомила, що тримає зв’язок із родинами, чиї близькі перебувають у полоні російських окупантів. Зокрема, з родичами українських військових, захоплених на острові Зміїний на початку повномасштабного російського вторгнення.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю кільком російським медіа. Серед іншого, він заявив, що частина моряків та прикордонників, які захищали острів Зміїний від російських військових, загинула, частина потрапила полон і була звільнена через обмін.

Інформація про загибель прикордонників надійшла ввечері 25 лютого, після того, як острів весь день обстрілювали російські сили. Українська влада повідомляла спочатку, що зв’язок із захисниками острова зник, а пізніше – що всі 13 прикордонників загинули, відкинувши вимогу російських військових здатися в полон.

Державна прикордонна служба повідомила 26 лютого про ймовірність того, що всі захисники Зміїного вижили.