Підвищена зарплатня на 10-16 тисяч нараховується з 1 січня.

З 1 січня 2022 року українським військовим льотчикам збільшили зарплатню в межах першого етапу підвищення грошового забезпечення у Збройних силах України.

Як передає прес-служба Міноборони, відповідний указ підписав міністр оборони Олексій Резніков.

Підвищена зарплатня на 10-16 тисяч нараховується з 1 січня. Загалом протягом року на збільшення виплат для цієї категорії військових обіцяють скерувати 251 млн грн.

"Розвиток військової авіації і ППО - це один з наших пріоритетів. Бойова авіація - це в першу чергу люди. Це фахівці високої кваліфікації, в підготовку яких держава інвестує значні ресурси", - заявив міністр.

Він нагадав, що минулого року вдалося на 2,5 млрд грн. збільшити бюджет Міноборони.

"І ці кошти будуть спрямовані на перший етап підвищення грошового забезпечення для низки категорій військових. Ми вже підвищили виплати для практикуючих медиків. Пілоти у Збройних Силах з 1 січня так само будуть отримувати конкурентні виплати не тільки в середньому по економіці, але й у порівнянні з колегами в інших відомствах сектору національної безпеки та оборони", - сказав Резніков.

Також він анонсував ще рішення у цій сфері до кінця січня.

"Наша мета – протягом року поступово підготуватися до синхронної реалізації у 2023 році кадрової реформи та реформи грошового забезпечення у рамках тих завдань, які ставить президент України", - підсумував міністр.

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Як повідомляв УНІАН, 30 грудня президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 688/2021 "Про додаткові заходи із забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців Збройних Сил України".