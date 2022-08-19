Генеральний штаб ЗСУ пропонує скоротити список спеціальностей і професій для жінок, представниці яких мають стати на військовий облік уже в жовтні 2022 року.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у п’ятницю, 19 серпня, у Facebook.
Маляр пояснила, що, виходячи з досвіду розгортання частин ЗСУ та інших військових формувань, в Україні немає гострої необхідності збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Водночас в українській армії залишається потреба у спеціальностях та фахівцях у сферах медицини, радіотехніки і харчових технологій.
За її словами, ГУ персоналу Генштабу пропонує внести такі зміни в законодавство:
- скоротити список спеціальностей та/або професій, після отримання яких жінки беруться на облік військовозобов'язаних відповідно до нинішніх потреб ЗСУ;
- запровадити добровільну постановку на військовий облік представниць спеціальностей із доопрацьованого списку;
- визначити, що організація взяття жінок на облік розпочнеться не раніше ніж за місяць після закінчення особливого періоду в Україні.
Маляр стверджує, що обов’язковість військового обліку жінок з відповідними спеціальностями - це норма закону "Про військовий обов’язок і військову службу", яку Міноборони та Генштаб не можуть змінити.
"Якщо буде змінено цю норму, Міноборони і Генштаб її виконає. Від себе ми підготували пропозиції щодо цих змін у бік добровільності, й наш варіант законопроєкту перебуває зараз на погодженні в інших міністерствах - такий порядок. Але ухвалювати рішення буде парламент", - додала вона.
Маляр наголосила, що з 2014 року жодна жінка не потрапила на фронт примусово, а лише за її згодою.
Як писав УНІАН, з 1 жовтня 2022 року представниці деяких професій і спеціальностей мають стати на облік. Після цього на них як на військовозобов'язаних також поширюватиметься обмеження на виїзд.
Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр, питання про мобілізацію жінок в Україні зараз не стоїть. Вона підкреслила, що діє указ президента про мобілізацію, у якому прописана планова кількість людей, яких необхідно мобілізувати. Йдеться про велику кількість – сотні тисяч мобілізованих.
Раніше, в РНБО спростували найпоширеніші фейки про призов на службу жінок України.