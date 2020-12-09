За словами жінки, в Сімферополі наявність води в будинках залежить від розташування.

В окупованому Росією Криму спостерігається гостра нестача води: в одні будинки її подають за графіком, а в деяких квартирах води практично немає.

Про це розповіла мешканка Криму Ольга, яка виїхала з півострова після його окупації росіянами, передає Апостроф TV.

Читайте такожКремль відреагував на Поклонську, яка запропонувала Маску вирішити питання води в КримуЗа словами українки, в Сімферополі наявність води в будинках залежить від розташування:

«То є вода, то немає води, тому що там, де жила я у батьків, це був третій поверх. Вода була практично завжди. До сусідки на п'ятому поверсі вода не діставала. У неї вода була тільки, коли був великий напір».

Вона зазначила, що у квартирі їхньої сім'ї також були проблеми: з ранку вода текла коричневого кольору. Її потрібно було спускати півгодини, щоб вона стала більш-менш чистою.

«Я спілкувалася зі своїми приятельками, подругами, які живуть в різних частинах Сімферополя. У когось вода строго за розкладом, у когось воду взагалі не відключають. Тут питання, кому як пощастило, хто де живе», - розповіла Ольга.

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З 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського й Бахчисарайського районів через посуху та обміління водосховищ почали вводити обмеження на подачу води. Питну воду жителям подають строго по годинах - вранці та ввечері. З 23 вересня обмежувальні заходи подачі води ввели в Алушті, Партеніті та Малому Маяку. Також через пересохлі свердловини воду у 29 сіл північного Криму доставляють цистернами.

Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до «гіршого сценарію» з водозабезпеченням півострова.

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.

Після окупації Криму Росією у 2014 році поставки води на півострів припинили.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.

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Автор: УНІАН