"Авторитет" потрапив на територію України поза офіційними пунктами пропуску.

"Вора в законі" на прізвисько Нукрі Гальський із санкційного списку РНБО примусово видворили з України.

Як повідомляється у Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ України, "авторитет" потрапив на територію України поза офіційними пунктами пропуску.

Зазначається, що оперативники отримали інформацію, що 34-річний Нукрі Гальський прибув до Києва.

Він перебуває у переліку суб’єктів підвищеного злочинного впливу, які потрапили до санкційного списку РНБО.

"Поліцейські встановили його місце перебування. З метою недопущення поширення ним злочинного впливу провели заходи для затримання "вора в законі" й доставили до Державної міграційної служби України. Вночі, 10 лютого, громадянина примусово видворено за межі країни із забороною в’їзду до України на 3 роки", - повідомили у МВС.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2021 року Україна видворила з країни російських "злодія в законі" Міндію Гальського та 42-річного "кримінального авторитета", засудженого в Росії за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Обом громадянам Росії в’їзд в Україну заборонений на п’ять років.

Також нагадаємо, що 14 травня 2021 року РНБО ввела повний набір санкцій, які можна застосувати до фізичних осіб, проти 557 "злодіїв у законі". З них 542 – це громадяни іноземних країн і 15 – громадяни України.

Крім того, РНБО застосувала санкції проти 111 так званих "кримінальних авторитетів".

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