Ольга Стефанішина назвала кілька причин, чому це вже "фактично ухвалене рішення".

Україна вступить до Європейського Союзу 2030 року. Це вже "фактично ухвалене рішення", заявила віцепрем'єрка з євроінтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Таким чином вона прокоментувала слова глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка зазначила, що з нинішнім темпом реформ Україна може стати членом ЄС до 2030 року, пише Forbes.

За словами Стефанішиної, на серйозність намірів ЄС вказує той факт, що бюджет Європейського Союзу на 2026-32/33 роки вже формується з урахуванням членства України. І те, наскільки Угорщина зараз намагається блокувати включення нашої країни до наступного бюджету альянсу.

Відео дня

Крім того, Україна вже поставила собі термін за майбутніми зобов'язаннями перед ЄС - до 2027 року. Міністр підкреслює, що, таким чином, частина законодавства для євроінтеграції буде розроблена протягом двох років (до кінця 2026 року) та ухвалена у 2027 році.

"Тому ця мета [2030 рік] - абсолютно реалістична. Ми в багатьох секторах уже інтегровані до Європейського Союзу", - сказала Стефанішина. Однак є й проблемні питання (сільськогосподарська сфера, аграрний сектор).

Що ще відомо про євроінтеграцію України

Раніше УНІАН повідомляв, що в Мінекономіки озвучили плани щодо євроінтеграції на 2025 рік. Україна фокусується на завданнях із лібералізації торгівлі, інтеграції в політику ЄС щодо роумінгу, переговорах щодо оцінки відповідності промислової продукції та приєднання до єдиної зони платежів у євро.

Крім того, Орбан заявив, що вступ України до Євросоюзу є немислимим тут і зараз. "Я не бачу ясно, як можна було б приборкати злочинність, що рине в Угорщину разом із цим (зі вступом України до ЄС - УНІАН)", - сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини: