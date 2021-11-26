У магазині спочатку підняли ціну на іграшку, а потім нібито зробили знижку й продавали за звичайною ціною

Недобросовісні продавці перед "чорною п'ятницею" нахабно дурять довірливих українців. Киянка хотіла купити дитині подарунок зі знижкою, але їй намагалися продати іграшку за звичайною ціною під виглядом знижки.

Про це повідомляє ТСН.

Жінка в одному з магазинів іграшок хотіла придбати подарунок. Іграшка продавалася нібито зі знижкою, але виявилося, що це обман. За її словами, ціну на товар підняли на 10%, а потім нібито знизили на цю ж суму. Спочатку іграшка коштувала 5039 гривень, пізніше її ціна підскочила до 5599 гривень, а зі знижкою в 10% її вартість знову впала до колишнього рівня - 5039 гривень

Читайте також"Знущаються з пенсіонерів": українців попередили про шахрайство через "Нову Пошту""У "чорну п'ятницю" хотіла купити дитині подарунок зі знижкою. Для цього залишила відкриту вкладку в телефоні. Коли зайшла перевірити ціну, виявила, що її спочатку підняли, а потім опустили на 10%. Після чого я написала про це на сторінку магазину в Instagram. На що мені сказали, що на товар є знижка, і заблокували мене", - розповіла обдурена покупниця.

Пізніше адміністратори сторінки магазину в соціальних мережах також заблокували й сторінку сестри клієнтки.

"Просто неприємна ситуація. Вважають клієнтів дурнями", - зазначила жінка.

Як раніше повідомляв УНІАН, столичні поліцейські викрили групу шахраїв, які обдурили людей на понад 2 мільйони гривень. Зловмисники видавали себе за співробітників Пенсійного фонду і шляхом обміну грошей нібито старого зразка на нові заволодівали заощадженнями громадян похилого віку.

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Автор: Анастасія Горбачова