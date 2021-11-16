Зловмисники представлялися працівниками Пенсійного фонду та пропонували пенсіонерам обміняти гроші, які начебто вийшли з обігу, на нові купюри.

Столичні поліцейські викрили групу шахраїв, які ошукали людей на понад 2 млн грн.

Як інформує Відділ комунікації поліції Києва, правоохоронці встановили, що зловмисники видавали себе за працівників Пенсійного фонду та шляхом обміну грошей нібито старого зразка на нові заволодівали заощадженнями громадян похилого віку. Загальна сума, що фігурує у кримінальних провадженнях – понад 2 млн грн.

Поліцейські провели п’ять санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів в Одеській області. Під час проведення обшуків слідчі виявили та вилучили ряд доказів: сувенірні банкноти, списки з адресами проживання потенційних потерпілих, мобільні телефони і сім-картки, ноутбуки, ювелірні вироби, банківські картки, а також бойовий пістолет, два магазини до нього та набої. Встановлено, що виявлена зброя була викрадена у Луганській області.

Двом жінкам – 1982 та 2001 років народження повідомлено про підозру у вчиненні чотирьох епізодів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 і ч. ч. 3, 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – крадіжка та шахрайство. Зловмисницям загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Читайте такожВодієві стало погано за кермом: у Києві таксі в'їхало в дерево (відео)За фактом незаконного поводження зі зброєю розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, у рамках якого з’ясовуються обставини, за яких пістолет потрапив до 40-річного мешканця Одеси та мету його зберігання. Зловмисника затримали, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування триває, під час якого встановлюється причетність групи до вчинення інших епізодів злочинної діяльності у столиці.

Раніше повідомлялося, що в Одесі суддя покарав злодюжок читанням творів Тараса Шевченка, Марка Твена і Джека Лондона.

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Автор: Вікторія Токарєва