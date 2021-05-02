У ніч на 2 травня у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі в Києві відбулося Великоднє богослужіння.
Про це повідомляється на офіційній сторінці Православної церкви України (ПЦУ) у Facebook.
Читайте такожВ Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь (фоторепортаж)Очолював святкову службу предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. Тривало богослужіння до третьої години ночі 2 травня.
"Святкування нами Воскресіння Христового - не лише данина звичаям чи привід для їжі, пиття й привітань. Воно закликає нас перемінитися, вийти назустріч Сину Божому, взяти хрест свій та йти за Христом. Бо тільки так - у співдії Бога і людини звершене Спасителем для всіх нас стає дієвим і дає добрі плоди для кожного зокрема. Тож проведімо ці години у спільній молитві, подякуймо Богові та увійдімо всі в радість Господа!", – зазначили у прес-службі ПЦУ.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- Зеленський привітав українців із Великоднем і наголосив на важливості святкування вдома (відео)
- У Михайлівському соборі ПЦУ відбулось Великоднє богослужіння (відео)
- COVID-вакцинація: у перший день травня в Україні зробили менш як 3 тисячі щеплень
- Поліція відзвітувала про порушення під час Великодніх богослужінь в умовах карантину
- Натовп без масок: на великодній службі в Києво-Печерській Лаврі ігнорувалися санітарні правила (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram