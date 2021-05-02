Очолював святкову службу на Великдень предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

У ніч на 2 травня у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі в Києві відбулося Великоднє богослужіння.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Православної церкви України (ПЦУ) у Facebook.

Читайте такожВ Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь (фоторепортаж)Очолював святкову службу предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. Тривало богослужіння до третьої години ночі 2 травня.

"Святкування нами Воскресіння Христового - не лише данина звичаям чи привід для їжі, пиття й привітань. Воно закликає нас перемінитися, вийти назустріч Сину Божому, взяти хрест свій та йти за Христом. Бо тільки так - у співдії Бога і людини звершене Спасителем для всіх нас стає дієвим і дає добрі плоди для кожного зокрема. Тож проведімо ці години у спільній молитві, подякуймо Богові та увійдімо всі в радість Господа!", – зазначили у прес-службі ПЦУ.

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Автор: Аліна Вишневська