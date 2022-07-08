За словами голови ЛОВА, для цього потрібно через окуповану територію виїхати до РФ, а звідти - до інших країн.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що виїхати з окупованої території важко, але можливо.

Про це він заявив під час інформаційного телемарафону.

"Виїхати важко, але можливо. Єдине - це в глиб окупованої території, далі через Російську Федерацію і вже там кудись або в Грузію, або в інші країни. Це поки єдина можливість. Хоча, хто б не стояв на блокпостах від російської армії - чи свіжомобілізовані, чи кадирівці, чи "ЛНРівці" - вони залюбки торгують проходом. Беруть гроші, пропускають за гроші людей в будь-який напрямок. Все залежить від ціни питання", - зазначив Гайдай.

Також, за його словами, після окупації загарбники одразу заглушили весь мобільний зв’язок та поставили свої ретранслятори.

"Вже переключили на свої "ЛНРівські" мобільні оператори і повністю знищують всю літературу, яка надрукована українською мовою", - сказав Гайдай.

Нагадаємо, за словами Сергія Гайдая, місто Сєвєродонецьк перебуває на межі гуманітарної катастрофи.

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