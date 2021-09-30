Римма Зюбіна розповіла, як минула її майже восьмигодинна поїздка з Херсона до Києва на потязі "Інтерсіті".

Відома українська актриса Римма Зюбіна поділилася враженнями від поїздки в потязі "Укрзалізниці" й обурилася рівнем надання послуг для пасажирів.

На своїй сторінці у Facebook Зюбіна розповіла, що їхала в потязі "Інтерсіті" сполученням Херсон-Київ (№765), у якому "вагонами першого класу" зробили звичайні купейні. Час у дорозі - майже вісім годин, вартість квитка - 500 гривень, сидіти весь цей час там надто незручно, зазначає актриса.

Окремо вона обурилася курінням у тамбурах, яке практикують деякі пасажири.

"За кілька годин нема чим дихати в середині вагона і провідники відповідають. що вони не поліція і штрафувати не можуть, тому й ніяк вплинути теж не можуть. Як з цим боротися? Може штрафи варто підвищити? Свідомість і взаємоповага в нашій Країні миттєво прокинуться. А якщо ввести високі штрафи, то на ці гроші можна було б купити й обладнати вагони ергономічними кріслами - для людей, бо ми люди! Чи я знову про щось нереальне мрію?", - написала вона, додавши до посту кілька фото з вагону.

На скаргу в коментарях відреагував представник "Укрзалізниці", перепросивши за ситуацію, що склалася.

"Так, дійсно потяг категорії Інтерсіті - це денний швидкісний поїзд, який рухається з середньою швидкістю 80 км/год та максимальною швидкістю 160 км/год у денний час та складається з вагонів з місцями для сидіння 1-го та 2-го класу з можливим включенням вагонів 3-го класу. Як рухомий склад використовується моторвагонний рухомий склад або пасажирські вагони локомотивної тяги з місцями для сидіння першого, другого та третього класу. З технічних причин один з вагонів було замінено в депо, тому приносимо вибачення", - йдеться у відповіді компанії.

Також у коментарях нагадали, що начальник потяга має право накладати штраф на тих, хто палить. Втім, деякі пасажири акцентували на тому, що цим нерідко займаються й самі провідники, яких помічають з цигарками в тамбурах.

Напередодні пасажирка "Укрзалізниці" заявила про спробу зґвалтування в потязі: реакція провідниці її вразила. Згодом у компанії відреагували на інцидент й пообіцяли розібратися.

Автор: Юрій Годован