Пасажирка розповіла, що не отримала належної допомоги від провідниці та начальника потяга.

Інцидент зі спробою зґвалтування у вагоні, про який стало відомо сьогодні зранку, стався в потязі 092Л сполученням Київ-Львів.

Про це в коментарях уточнила дизайнерка Надія Кушнір, яка ледь не стала жертвою зловмисника.

На її публікацію відреагував представник "Укрзалізниці" - керівник з комунікацій пасажирської філії УЗ Олександр Шевченко. Зокрема, він попросив пасажирку уточнити деталі поїздки для проведення аналізу дій співробітників поїзної бригади.

"Провідник, на жаль, не може достеменно знати того, що відбувається за зачиненими дверима купе, але в разі скарги на домагання має викликати поліцію на найближчу станцію - такі випадки трапляються, на жаль. Якщо квиток Вашого сусіда був електронний, ми його можемо відслідкувати та додати до заяви в поліції", - написав він.

Шевченко пообіцяв, що УЗ пришвидшить обладнання вагонів відеоспостереженням та можливість бачити гендер пасажира при купівлі квитка онлайн. Він також закликав пасажирів у подібних випадках одразу звертатися до правоохоронців.

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"Оскільки нас читають зараз ще й інші пасажири, зайвий раз попрошу викликати у таких випадках поліцію невідкладно (через начальника потяга в ідеалі, прибудуть до найближчої станції, вже налагоджено взаємодію), так набагато більше шансів швидко й ефективно все владнати. Але розумію шок ситуації, тому дякую, що взагалі цим поділилися!", - зазначив представник УЗ.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні відома дизайнерка та дитячий ілюстратор Надія Кушнір заявила, що в потязі УЗ минулої ночі її намагався зґвалтувати сусід по двомісному купе. За її словами, провідниця у цій ситуації розвела руками й переселила її до іншого купе, де також був чоловік. Начальник потяга також суттєвої допомоги не надав, правоохоронців на місце не викликали.

Автор: Юрій Годован