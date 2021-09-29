У потязі намагалися зґвалтувати пасажирку - УЗ розбирається в інциденті / Фото УНІАН

Інцидент зі спробою зґвалтування у вагоні, про який стало відомо сьогодні зранку, стався в потязі 092Л сполученням Київ-Львів.

Про це в коментарях уточнила дизайнерка Надія Кушнір, яка ледь не стала жертвою зловмисника.

На її публікацію відреагував представник "Укрзалізниці" - керівник з комунікацій пасажирської філії УЗ Олександр Шевченко. Зокрема, він попросив пасажирку уточнити деталі поїздки для проведення аналізу дій співробітників поїзної бригади.

Інцидент трапився у потязі Львів-Київ / скріншот

"Провідник, на жаль, не може достеменно знати того, що відбувається за зачиненими дверима купе, але в разі скарги на домагання має викликати поліцію на найближчу станцію - такі випадки трапляються, на жаль. Якщо квиток Вашого сусіда був електронний, ми його можемо відслідкувати та додати до заяви в поліції", - написав він.

Шевченко пообіцяв, що УЗ пришвидшить обладнання вагонів відеоспостереженням та можливість бачити гендер пасажира при купівлі квитка онлайн. Він також закликав пасажирів у подібних випадках одразу звертатися до правоохоронців.

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"Оскільки нас читають зараз ще й інші пасажири, зайвий раз попрошу викликати у таких випадках поліцію невідкладно (через начальника потяга в ідеалі, прибудуть до найближчої станції, вже налагоджено взаємодію), так набагато більше шансів швидко й ефективно все владнати. Але розумію шок ситуації, тому дякую, що взагалі цим поділилися!", - зазначив представник УЗ.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні відома дизайнерка та дитячий ілюстратор Надія Кушнір заявила, що в потязі УЗ минулої ночі її намагався зґвалтувати сусід по двомісному купе. За її словами, провідниця у цій ситуації розвела руками й переселила її до іншого купе, де також був чоловік. Начальник потяга також суттєвої допомоги не надав, правоохоронців на місце не викликали.

Автор: Юрій Годован