Жінка описала подробиці інциденту в соцмережі після того, як покинула потяг.

У потязі "Укрзалізниці" минулої ночі намагалися зґвалтувати пасажирку - інцидент стався у вагоні категорії СВ.

Про нього розповіла у Facebook відома дизайнерка та дитячий ілюстратор Надія Кушнір.

Вона уточнила, що її сусід по двомісному купе спочатку показував фото дружини й дитини, після чого раптово роздягнувся й намагався показати її рукою "відсутність у себе пупка".

"Я не знаю, чому я тоді ж і не звалила з того СВ, а просто сказала, шо я не хочу, не буду і шо за хр*нь. Далі він не затикався, але не чіпав мене, і тільки розказував, яка я нікчема і шо в мене в житті ніх*ра не вийде. Я розвернулася до стінки, він закрив двері, стащив з мене одіяло, сам став на коліна і намагався розставити мені ноги і ліз цілуватися і цілувати", - описує події пасажирка.

Жінка почала кричати й вибігла з гаманцем і документами до провідниці.

Читайте такожПасажирів потягу "Рахів-Одеса" затопило смердючою водою (відео)

"Там я отримала порцію "чо ви сразу не сказали?!" (Коли це сразу, вот сразу і я тут). І мене переселили до якогось мужика, який викупив все СВ один. Там я ще отримала порцію лекції "п'яні чоловіки потребують інтиму", - розповідає Кушнір.

Коли на місце викликали начальника потяга, перший сусід по купе заявив йому, що пасажирка втекла від нього, бо він нібито хропів. Втім, інші пасажири підтвердили крики жінки, які, як стверджує вона, чомусь обурили їх.

"Чесно кажучи, мене досі трясе і тошнить, і я всю ніч не могла навіть рухнутися в туалет, бо боялася вийти з купе. Благо мене забрали з поїзда і довезли додому і я жива здорова", - резюмувала дизайнерка.

У коментарях вона уточнила, як їй пощастило в тому, що пасажир не був агресивним. Кушнір також додала, що не хоче писати заяву до поліції.

Раніше повідомлялося, як у поїзді Львів-Маріуполь пасажир, що випив, тероризував попутниць у купе.

Ще одна жахлива ситуація трапилася понад рік тому - в ніч на 1 серпня 2020 року. У купе поїзда "Київ-Маріуполь", де спала журналістка Анастасія Лугова з сином, пробрався п'яний чоловік. Він намагався зґвалтувати жінку, але Анастасія пручалася. Зловмисник жорстоко побив постраждалу, проте їй вдалося сховатися від зловмисника. Допомогла потерпілій провідниця іншого вагона, яка повідомила про інцидент начальнику потяга.

Автор: Віолетта Орлова