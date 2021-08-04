Відповідне доручення вже направлено Кабміну.

Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету міністрів покласти обов'язки голови правління "Укрзалізниці" (УЗ) на нинішнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Мінінфраструктури.

"Так, це правда. Але останнє рішення за Наглядовою радою (УЗ — УНІАН)", - сказали в міністерстві.

Наразі в. о. голови правління компанії є Іван Юрик.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня РНБО звернулась із протокольним дорученням до Кабінету міністрів, щоб той перевірив стан справ на "Укрзалізниці" з точки зору безпеки фінансово-господарської діяльності та забезпечення сталого функціонування залізниці.

Чистий збиток акціонерної компанії "Укрзалізниця" за підсумками 2020 року становив майже 11,9 млрд грн, тоді як у 2019 році компанія показала прибуток у 3 млрд грн.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, що не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

Автор: Павло Степанець