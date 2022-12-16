Раніше щодо встановлення ялинки між киянами точились запеклі суперечки.

На Софійській площі у Києві уже приступили до встановлення головної новорічної ялинки.

Робітники вже монтують каркас, про що свідчать опубліковані ICTV світлини. Про дату відкриття новорічної красуні поки не повідомляють.

Цього року головна ялинка країни буде утричі меншою, ніж у попередні роки, та буде виконана у кольорах національного прапора і з тризубом на маківці. Прикрашатимуть її – заради заощадження електроенергії – енергозберігальні вогники.

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Біля ялинки облаштують кілька точок, на яких кияни зможуть заряджати телефони.

Масових заходів у зв’язку з війною проводити не будуть.

Новий рік 2023 у Києві – дискусії довкола святкування

Раніше на сайті Офісу президента з’явилась петиція з пропозицією не встановлювати цьогоріч ялинку в центрі Києва, бо в умовах регулярних відключень світла й ударів Росії це святкування є недоречним.

Та міська влада від ідеї встановлення ялинки не відмовилась. Щоправда, її відкриття буде без концертів, ярмарок й традиційного "містечка" з розвагами.

Організатори відмовилися від старого формату з радянською зіркою та зосередились на заощадженні електроенергії.

15 грудня у Києві вже відкрились новорічні ярмарки, зелені красуні можна придбати від 800 гривень.

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