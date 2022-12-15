Дешевше за ялинки та штучні дерева тільки сосни.

У Києві відкрились новорічні ярмарки. Мешканці столиці вже можуть придбати ялинки, сосни та штучні дерева. Проте багатьох цікавить, скільки ж цього року коштує новорічний настрій.

Як повідомляють київські Telegram-канали, ціни на ялинки можуть здивувати. Найдорожчими виявилися штучні дерева.

Так, ялинки коштують від 800 гривень. Великі та пишні дерева можуть коштувати навіть 3 тисячі 500 гривень. Трохи дешевше сосни - ціни на них стартують від 500 гривень, найдорожчі коштують 2 тисячі. А ось штучні дерева злетіли у ціні. Вони коштують від 2 до 25 тисяч гривень.

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У Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА два дні тому повідомляли, що цьогоріч ялинки привезуть з лісових господарств Волинської, Івано-Франківської, Хмельницької та Чернігівських областей. Також там називали орієнтовні ціни.

"Сосна (походження Україна) - від 150 грн за погонний метр. Ялинка (походження Україна) - від 200 грн за погонний метр", - йшлося у повідомленні.

Новий рік під час війни: як українці будуть святкувати

На початку грудня міський голова столиці Віталій Кличко розповів про те, чи планують у Києві цьогоріч святкувати Новий рік та Різдво:

"По-перше, ми відштовхуємося від безпеки. І це питання є ключовим... Новий рік та Різдво скасовувати ніхто не буде... Я переконаний, що кожен зможе відсвяткувати у своїй родині... Але таких масових святкувань 100% не буде. Що стосується новорічної ялинки, то ми зараз розглядаємо це питання, відштовхуючись у першу чергу від безпеки".

Також вже повідомлялося, що якщо у Києві будуть встановлювати ялинку, то її прикрасять у кольорах національного прапора, а на маківці замість зірки розмістять тризуб.

У Харкові вже обрали незвичне місце для розміщення новорічної ялинки. Вона буде тішити людей на станції метрополітену, що наразі є безпечніше, ніж встановлювати її на головній площі міста. Також УНІАН повідомляв, що у Києві просять скасувати комендантську годину в новорічну ніч.

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