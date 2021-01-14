У середу 13 січня на станції метро «Майдан Незалежності» у Києві пасажири стали свідками видовищного вертепу.
Фрагмент вистави оприлюднили на Instagram-сторінці «Великого Києва».
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У традиційному для вертепу вбранні, учасники трупи спочатку зобразили традиційне «водіння кози», а потім дід дістав «рушницю» та уявним пострілом застрелив «козу», принісши її у жертву. Згідно з повір’ям, таке ритуальне вбивство символізує перемогу життя над смертю.
На запису видно, як один з глядачів, напевно, не зрозумівши суть вертепу, намагався підняти жінку-«козу» з підлоги після «влучного пострілу».
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