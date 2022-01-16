Книжки залишаються в пріорітети для українців.

За останні два тижні українці витратили понад 600 тисяч гривень, які отримали за вакцинацію проти коронавірусу.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

З 19 грудня українці витратили вже понад 1,3 млрд гривень, які було отримано в межах президентської програми "єПідтримка", що передбачає виплату 1000 гривень за щеплення проти коронавірусу.

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Пріорітетні напрямки, на які громадяни скеровують кошти, залишаються незмінними.

"Найпопулярнішими напрямками залишаються книжки, кіно та залізничні квитки", - зазначив Шмигаль.

Заявку я отримання коштів подали вже 7 мільйонів людей. Рахунки в банках відкрили 8,2 млн українців.

Нагадаємо, за перші три тижні українці витратили 638 мільйонів гривень, отриманих як "єПідтримку".

Як повідомляв УНІАН, програма "єПідтримка" стартувала 19 грудня 2021 року.

Отримані кошти можна витратити протягом 4 місяців на подорожі, спорт або відвідування культурних закладів. Банки розпізнають категорію при оплаті, тому витратити гроші на інші цілі, перевести їх на карту, зняти готівкою неможливо.

До програми залучені "Монобанк", "Альфа-банк", "А-банк", "ПриватБанк", "Ощадбанк" та "Укргазбанк".

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