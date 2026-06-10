На виїзді з Києва зупинили авто з одіозним одеським ексвійськкомом Борисовим, - ЗМІ

Слідчі Державного бюро розслідувань проводять слідчі дії стосовно ексначальника Одеського обласного ТЦК.

Автомобіль з колишнім начальником Одеського обласного територіального центру комплектування (ТЦК) Євгеном Борисовим було зупинено прямо на трасі при виїзді з Києва.

Про це повідомляє інтернет-видання "Українська правда" з посиланням на очевидців та джерела у правоохоронних органах. Зокрема, на виїзді з Києва на блокпосту одеської траси очевидці помітили як правоохоронці зупинили позашляховик BMW. За розпізнавальними знаками на одязі правоохоронців можна сказати, що це працівники Державного бюро розслідувань (ДБР).

Одним із пасажирів позашляховика виявився Борисов, з яким і спілкувалися правоохоронці.

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За даними джерел в правоохоронних органах, ДБР проводить обшуки в межах розслідування кримінального провадження щодо легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом.

Справа Борисова: новини

Як повідомляв УНІАН, Борисов під час війни незаконно їздив відпочивати в Іспанію та на Сейшельскі острови. Раніше йому було повідомлено про підозри. Одна з них стосувалася оформлення небойової травми, отриманої навіть не під час виконання службових обов’язків. На підставі хибного рішення службової перевірки Борисову було безпідставно нараховано додаткову винагороду на загальну суму 165 480 грн за період квітень-червень 2022 року.

У межах іншого кримінального провадження суд передав в управління АРМА будинок площею 857 кв. м вартістю 4 млн євро та офіс площею 223,9 кв. м вартістю 510 млн євро в іспанському курорті Марбелья. Нерухомість належала, відповідно, матері та дружині колишнього військкома.

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