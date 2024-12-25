Іспанську нерухомість родини фігуранта резонансної справи передано в АРМА.

Правоохоронці знову затримали колишнього керівника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова, який під час війни обманом їздив відпочивати в Іспанію та на Сейшели. Ексвійськкому відразу після його виходу із СІЗО оголошено нову підозру.

Як заявили у ДБР, детективи затримали у Києві ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП після того, як за нього була внесена застава у 39,364 млн гривень.

Йдеться, що бюро отримало інформацію, що після виходу з ізолятора, він планував переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

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"Він організував собі оформлення небойової травми, отриманої навіть не під час виконання службових обов’язків, як такої, що пов’язана із захистом Батьківщини. На підставі хибного рішення службової перевірки та відповідно висновку МСЕК йому було безпідставно нараховано додаткову винагороду на загальну суму 165 480 грн за період квітень-червень 2022 року. Наразі йому повідомлено про підозру", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у межах іншого кримінального провадження суд передав в управління АРМА будинок площею 857 кв. м вартістю 4 млн євро та офіс площею 223,9 кв. м вартістю 510 млн євро в іспанському курорті Марбелья. Нерухомість належала, відповідно, матері та дружині колишнього військкома.

Також суд передав АРМА автомобілі Mercedes- Benz EQV вартістю 2,9 млн грн, Mercedes-Benz G 63 AMG вартістю 8,4 млн грн і Toyota Land Cruiser 200 за вартістю 3 млн грн. Ними володіли дружина, матір і теща колишнього військкома.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, колишньому військкому повідомлено про нову підозру.

За даними слідства, фігурант, перебуваючи на посаді начальника Одеського обласного ТЦК та СП, організував службове підроблення офіційних документів, складених комісією з розслідування нещасного випадку. Ці документи стали підставою для прийняття хибних рішень підрозділами та установами ЗСУ при вирішенні певних питань, які мають юридичні наслідки та дали підстави для виплат та пільг, передбачених законодавством. Таким чином, за даними слідства, військовий перешкодив законній діяльності ЗСУ.

Наразі колишньому одеському військкому повідомлено про нову підозру - в організації службового підроблення, а також в організації перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Справа Євгена Борисова - що відомо

У травні повідомлялось, що скандальний ексвійськком Борисов може вийти з СІЗО. Відомо, що проти колишнього очільника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова порушено кілька кримінальних проваджень. У 2023 році ДБР затримало його, а суд відправив під варту.

Ексвійськкому вже було повідомлено про підозри: у набутті активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 368-5 КК України); у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем (ч. 5 ст. 407 КК України); в ухиленні від несення обов’язків військової служби шляхом обману (ч. 4 ст. 409 КК України).

29 травня 2024 року до суду було скеровано обвинувальний акт за першим фактом незаконного збагачення Борисова. Зокрема, це встановлені факти щодо придбання членами сімʼї фігуранта коштовних автомобілів з подальшим переміщенням за кордон, а також придбання елітної нерухомості за кордоном, загалом на суму понад 190 мільйонів гривень.

Також йшлося, що Борисов підшукав та надав до ООТЦК та СП підроблений документ в якості "підтвердження" поважної причини свого нез’явлення на службу. Виписку з медичної карти денного стаціонару щодо нібито перебування з 2 по 16 грудня 2022 року на лікуванні в Одеській обласній лікарні. Однак увесь цей час фігурант відпочивав зі своєю матір’ю та дружиною у Республіці Сейшельські Острови та Королівстві Іспанія.

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