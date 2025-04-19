Вона вважає, що діти таких біженців виростають у "русском мире", і тому вони втрачені громадяни для України.

Біженці, які виїхали за кордон від війни і розмовляють там російською мовою, не збираються мати з Україною нічого спільного.

Таку заяву зробила письменниця і перекладачка Євгенія Кузнєцова в інтерв'ю Video NV.

"Ці люди вже ніколи не збираються мати нічого спільного з Україною. Виїжджають, висмикують своїх дітей з україномовного контексту повністю, діти в школах розмовляють іншими мовами і тусуються з російськомовними. Вступають у групи "Російськомовні в Берліні" і так далі. Там можуть бути й українці, і на аватарці український прапор. Але більше там української немає ніде. І виростають діти в "русском мире", просто втрачені громадяни для України", - висловила свою думку Кузнєцова.

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Українські біженці за кордоном

14 квітня стало відомо, що влада Чехії злякалася ймовірного масового приїзду українських військових. Чеська служба інформації про безпеку попередила, що післявоєнний період може принести приплив українських військових.

А 15 квітня виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький повідомив, що назад в Україну хочуть повернутися близько 20-30% біженців, які через війну виїхали до Євросоюзу. Соціолог додав, що країни, в яких проживає найбільша кількість українських біженців, не обтяжені їх утриманням.

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