Це перша фінська традиція, що потрапила до світової нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

Фінська сауна 17 грудня 2020 року була офіційно внесена в список нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Читайте такожЧорнобильський комплекс пропонують внести до спадщини ЮНЕСКО

Як йдеться в сюжеті ТСН, це перша фінська традиція, що потрапила до світової нематеріальної спадщини.

Сауна у Фінляндії - це невід’ємна частина місцевої культури. У країні з населенням 5,5 мільйонів жителів налічується більше 3 мільйонів саун. Основна відмінність фінської сауни - сухе і дуже гаряче повітря, що може прогріватись до 160 градусів Цельсія.

Зазначимо, що, згідно з Wikipedia, нематеріальна культурна спадщина - концепція, запропонована в 1990-х роках як аналог Світовій спадщині ЮНЕСКО, де основна увага приділяється матеріальній культурі.

Зокрема, до нематеріальної культурної спадщини людства занесені й чотири українські традиції:

Петриківський декоративний живопис як феномен української орнаментальної народної творчості (2013).

Козацькі пісні Дніпропетровщини (2016).

Традиція косівської розписної кераміки (2019)

Національний кримськотатарський орнамент Орьнек (2020).

Інші цікаві новини

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко