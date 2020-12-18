Фінська сауна 17 грудня 2020 року була офіційно внесена в список нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, це перша фінська традиція, що потрапила до світової нематеріальної спадщини.
Сауна у Фінляндії - це невід’ємна частина місцевої культури. У країні з населенням 5,5 мільйонів жителів налічується більше 3 мільйонів саун. Основна відмінність фінської сауни - сухе і дуже гаряче повітря, що може прогріватись до 160 градусів Цельсія.
Зазначимо, що, згідно з Wikipedia, нематеріальна культурна спадщина - концепція, запропонована в 1990-х роках як аналог Світовій спадщині ЮНЕСКО, де основна увага приділяється матеріальній культурі.
Зокрема, до нематеріальної культурної спадщини людства занесені й чотири українські традиції:
- Петриківський декоративний живопис як феномен української орнаментальної народної творчості (2013).
- Козацькі пісні Дніпропетровщини (2016).
- Традиція косівської розписної кераміки (2019)
- Національний кримськотатарський орнамент Орьнек (2020).
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