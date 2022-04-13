Зараз дідусь і цуценя у безпеці. Дякуємо нашим рятувальникам.

На Донеччині не вщухають ворожі обстріли. Так, внаслідок ракетного удару по селу Михайлівка цуценя засипало уламками та землею. Його 77-рійний господар дивом залишився живим.

Співробітники ДСНС і поліції мобілізували свої сили, йдеться у повідомленні ДСНС в Telegram. Зробили вони це задля того, щоб врятувати маленького чотирилапого.

Сам дідусь уже було зневірився побачити цуценя живим. Але рятувальники вирішили до останнього провести операцію. Вони чули, що домашній улюбленець скавчить, а отже – він усе ще живий.

На щастя, цуценя вдалося витягнути живим з-під завалів. Йому та його господареві надали медичну допомогу. А сам воєнний злочин, як і слід було, правоохоронці задокументували.

"Окупант відповість перед законом за кожну ракету та снаряд, випущені в мирне населення", – наголосили в поліції.

Раніше повідомлялося, що волонтери врятували обгорілого котика, фото якого облетіло весь Інтернет. Котик вже у безпеці в ветеринарній клініці.

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