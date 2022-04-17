Жінка зауважила, що півник пережив з нею обстріли і голод, тому вона не змогла його залишити.

Пенсіонерка втекла з оточеного окупантами Маріуполя разом зі своїм улюбленцем - півнем Тошою.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

Жителька Маріуполя називає птаха своїм другом, адже пережила з ним голод та бомбардування.

"Українська бабуся, яка втекла з Маріуполя, забрала з собою півня. Вона пояснила, що не може залишити свого друга, з яким вони разом пережили бомбардування та голод", – зазначає МЗС.

Волонтер "Печенька", який допомагає українським біженцям у Пшемислі, повідомив, що жінка евакуювалася до Польщі.

На здивовані запитання, навіщо вона взяла півня з собою, бабуся відповіла: "Як же я залишу свого друга Тошу на війні? Ми ж із ним і під бомбардуванням, і голод пережили".

Бої за Маріуполь

Маріуполь з 1 березня заблокований російськими військами, які створили в місті гуманітарну катастрофу і чинять геноцид.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний запевнив, що зв'язок командування з силами оборони в Маріуполі є, а деталі оборонної операції не повинні бути предметом громадського обговорення.

Росіяни погрожували заблокувати українських бійців на території заводу "Азовсталь" в Маріуполі й застосувати проти них хімічну зброю.

Увечері 11 квітня російські окупанти скинули на Маріуполь отруйну речовину невідомого походження. Як повідомив лідер "Азову" Андрій Білецький, армія РФ застосувала хімічну зброю над заводом "Азовсталь", який утримують бійці полку"Азов".

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