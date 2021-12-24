У трамваї можна весело з піснями та музикою доїхати до роботи.

Новорічні свята все ближче й ближче. У зв'язку з цим у Києві запустили святковий трамвай.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Трамвай сьогодні, 24 грудня, курсуватиме українською столицею, і на ньому можна буде доїхати на роботу в компанії музикантів і казкових персонажів, поспівати та отримати цукерки. Прямо у вагоні намагаються відтворити атмосферу дитячого свята.

Пасажири не проти такого рішення. Багато підспівують музикантам. При цьому всі дотримуються карантинних обмежень.

Різдво і Новий рік у Києві

Цього року головну ялинку країни на Софійській площі прикрасили за тематикою Різдва - з вертепом і шатром. Організатори подбали і про просвітницьку складову - гостей знайомлять з історією народження Ісуса Христа, а вертеп складається з панно і 38 фігурок святого Сімейства.

Монтувати головну ялинку країни розпочали ще 30 листопада. Новорічне дерево відрили ввечері 18 грудня - напередодні Дня Святого Миколая.

З 11 грудня на ВДНГ відкрився щорічний парк зимових розваг "Зимова країна". Всього буде 20 розважальних локацій. На центральній площі буде 15-метрова святкова ялинка, а поруч облаштують фотозони.

Загалом до Києва підготували для мешканців та гостей столиці 14 новорічних локацій, які запрацювали з 16 грудня.

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