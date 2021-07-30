У МОН кажуть, що передусім успіх виховного процесу залежить від стосунків між вчителем і учнем.

У Міністерстві освіти і науки України до нового навчального року розробили традиційні рекомендації для вчителів про організацію виховного процесу у школі.

Як пише Освіта.ua, педагоги мають поважати школярів та з розумінням ставитися до них.

Окрім того, у документі містяться поради щодо формування в учнів ціннісних життєвих навичок, національно-патріотичного виховання. Також розповідається про профілактику булінгу, вживання наркотиків та запобігання домашньому насильству тощо.

Зокрема у виховання школярів повинно входити:

глибоке розуміння природи учнів, їх індивідуальних рис і можливостей,

повагу до особистості дитини,

постійна турбота про гармонійний розвиток учня,

встановлення взаємин співробітництва у навчально-виховному процесі.

У МОН кажуть, що передусім успіх виховного процесу залежить від стосунків між вчителем і учнем. Важливо, аби вони будувалися на основі співдружності, співробітництва і ділового партнерства.

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Окрім того, педагоги зобов’язані:

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учнів;

на особистому прикладі утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності;

захищати учнів під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації, пропаганди та агітації тощо;

запобігати вживанню учнями та іншими особами на території школи алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам.

Раніше МОН дали рекомендації щодо нової системи оцінювання знань у молодшій школі.

Також, в МОН розповіли, як навчатимуться діти з 1 вересня.

Автор: Вікторія Гордієнко