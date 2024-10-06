Мовознавиця свого часу публічно вітала Василя Особу з днем народження, звертаючись до нього зворушливими словами.

Донька Ірини Фаріон Софія Семчишин (Особа) показала архівний допис матері про зятя - Василя Особу. Чоловік був військовослужбовцем та загинув на фронті.

На своїй сторінці в Instagram Софія показала скриншот, як Ірини Фаріон вітала зятя з днем народження.

"Дорогий, рідний, найкращий, найсильніший, найсвітліший, найвідповідальніший Сину. З трепетом вимовляю вперше це слово з великої букви. Вітаю з уродинами. Дякую Тобі за Твою Божіть, Відданість і Служіння. За Твоє кохання до Софійки і замилування нашими Бавовнятками....", - написала Фаріон зятю.

На фронті загинув зять Фаріон

Як повідомляв УНІАН, на фронті загинув укранський військовий Василь Особа. Він був зятем вбитої мовознавиці Ірини Фаріон.

Депутат Львівської облради від "Свободи" Йосиф Ситник уточнив, що Василь Особа загинув на Сіверському напрямку. Він був бійцем "Легіону Свободи", мінометником, старшим солдатом 4-го батальйону "Сила Свободи" Бригади НГУ "Рубіж".

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