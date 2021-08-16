Шахраям достатньо лише телефонного дзвінка, щоб попросити людину переказати гроші.

Державна казначейська служба попереджає українців про новий вид шахрайства.

Про це йдеться на офіційному сайті Держказначейства.

Так, псевдопрацівники відомства телефонують громадянам і обіцяють виплату матеріальної компенсації за раніше придбані неякісні медпрепарати.

Однак для нібито отримання такої компенсації людина має сплатити "судовий збір" за начебто виграною судовою справою проти виробника цих неякісних медичних препаратів.

"Звертаємо увагу, що посадові особи Казначейства не телефонують фізичним особам щодо здійснення ними тих чи інших перерахувань коштів - це не входить до компетенції працівників Казначейства", - повідомляє Держказначейство.

Зазначається, що у випадку таких телефонних дзвінків необхідно звертатися до правоохоронних органів.

"Казначейство застерігає громадян щодо перерахування ними власних коштів на підставі телефонних дзвінків і пропозицій та радить звертатися в таких ситуаціях до правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

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Що таке казначейство

Казначейство - це спеціальний державний орган, який відає касовим виконанням державного бюджету, організовує справляння податків, зборів і мита, доходів від реалізації державних позик, а також фінансування передбачених державним бюджетом видатків.

Автор: Богдан Слуцький