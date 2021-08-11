За даними відомства, майже у 90% українців номери телефонів, які вказані в оголошеннях, є фактично фінансовим номером для доступу до онлайн-банкінгу.

Популярним видом шахрайства є списання аферистами коштів з рахунків українців, які виставляють номери своїх телефонів, які фактично є фінансовими номерами, під час розміщення оголошень в інтернеті.

Про це під час брифінг повідомив начальник Управління протидії кіберзлочинам у місті Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України Іван Тимошенко.

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"У більшості випадків, які ми проаналізували – майже в 90% випадків, номери телефонів, які вказані в оголошеннях, є фактично фінансовим номером для доступу до онлайн-банкінгу", - поінформував Тимошенко.

Він розповів, що спіймана на цій шахрайській схемі аферистка розповіла правоохоронцям цікаву деталь: в процесі пошуку вона шукала найдорожчі товари, розуміючи, що на онлайн-банкінгу людини, яка виставляє на продаж якусь дорогу техніку, дорогу річ, може бути досить суттєва сума коштів.

Онлайн-кредити

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили місцеву жительку, яка незаконно оформляла онлайн-кредити на громадян. За попередніми даними, фігурантка обдурила близько 40 потерпілих на більш ніж 300 тис.грн.

Автор: Богдан Слуцький