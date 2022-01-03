З початку 2022 року співробітники ДПСУ пропустили через державний кордон на в’їзд та виїзд понад 141 тис. осіб, а також 23,7 тис. транспортних засобів.

За два дні нового року прикордонники не пропустили в Україну 25 росіян.

З початку року прикордонники пропустили через державний кордон на в’їзд та виїзд понад 141 тис. осіб, а також 23,7 тис. транспортних засобів, відмовлено у пропуску 97 іноземцям, з них 25 – громадяни РФ, повідомляє Держприкордонслужба.

Також прикордонні наряди затримали 10 осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон.

У відомстві рекомендують громадянам, які планують закордонні подорожі, обирати найменш завантажені пункти пропуску. Стан завантаженості пунктів пропуску можна відстежувати на онлайн-ресурсах, в тому числі офіційному сайті Держприкордонслужби або сторінці Facebook Західного регіонального управління ДПСУ.

Читайте також"Гантелі стоять, Петя спить": Зеленський показав своє перше тренування у 2022-муЯк повідомляв УНІАН, кількість громадян Російської Федерації, яку у 2021 році не пропустили до України, більш як вдвічі більша, ніж у 2020-му.

Через заборону в’їзду відмовили у пропуску 500 громадянам РФ. Частина з них отримала заборону за в’їзд на тимчасово окуповані території.

У пунктах пропуску посилений контроль для виявлення осіб, які можуть становити загрозу нашій країні, порушили наше законодавство, й тих, хто не може пояснити мети своєї подорожі.

Найчастішими причинами, за словами прикордонників, є: непідтверджена мета подорожі; перевищення терміну перебування; недійсні документи; заборона в'їзду до України.

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