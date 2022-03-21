Йдеться про період з 24 лютого, з початку повномаштабного вторгнення РФ.

За місяць з початку повномаштабного військового вторгнення війни Росії до України повернулось майже 400 тис осіб, з них до 80% - це чоловіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко на брифінгу у Львові.

"З 24 лютого по сьогоднішній день майже 400 тисяч громадян України перетнули кордон на в'їзд в нашу державу. Серед них більшість - близько 75-80% становлять чоловіки", - сказав Демченко.

Він сказав, що прикордонники не у всіх питають мету повернення в Україну.

"Але більшість з них під час спілкування з прикордонниками або представниками засобів масової інформації... чітко зазначають, що вони не можуть лишатися осторонь тієї ситуації, яка склалась навколо їхньої країни. Вони обов'язково вступлять до лав Збройних сил України або до територіальної оборони, або у інший можливий для них спосіб будуть сприяти тому, щоб Україна перемогла", - наголосив Демченко.

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