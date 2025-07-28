Івановська зазначила, що зараз публічне виконання російськомовного репертуару викликає категоричне неприйняття у багатьох громадян України.

В українському суспільстві є запит на заборону публічного виконання пісень російською на законодавчому рівні. Про це заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

За її словами, це питання потребує чіткого законодавчого врегулювання. Івановська нагадала, що зараз в Україні закони не містять такої заборони.

"Відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", мовою культурних заходів в Україні є державна мова (стаття 23). Однак Закон не виключає можливості використання інших мов під час виконання художніх творів - зокрема пісень - за умови, що це не суперечить іншим законодавчим нормам. Тобто, виконання пісень російською в публічному просторі як таке не є порушенням Закону про державну мову", - пояснила мовний омбудсман.

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Івановська зазначила, що під час повномасштабної війни публічне виконання російськомовного репертуару викликає категоричне неприйняття у переважної частини громадян України. Вона підкреслила, що зараз українцям доводиться боротися не тільки за території, а й за символи, мову та ідентичність.

"Сцена і вулиця - це теж простори смислів, і вони мають звучати українською", - додала Івановська.

Мовний омбудсман нагадала, що в деяких українських містах, включно з Києвом і Тернополем, влада заборонила публічне виконання російськомовних пісень. Проте за це порушення не передбачено покарання.

"Крім громадської підтримки, такі ініціативи потребують загальнодержавного нормативного забезпечення, юридичної визначеності: і для органів місцевого самоврядування, і для виконавців, організаторів заходів, суб'єктів господарювання", - підкреслила Івановська.

Мовний омбудсман закликала скасувати особливий статус російської мови

Раніше уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що необхідно скасувати особливий статус російської мови в Україні. За її словами, в умовах збройної агресії РФ вона є не тільки засобом комунікації, а й інструментом дестабілізації.

Також Івановська наполягає на необхідності сформувати єдиний україномовний простір. Вона вважає, що це пріоритет безпеки, інтеграції та гуманітарної сфери.

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