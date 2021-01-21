Серед тих, хто підтримує вакцинацію від COVID-19, рівень негативних емоцій дещо вищий, а серед тих, хто підтримує локдаун, спостерігається відносно вищий рівень розладів сну, паніки та втоми.

Люди, які частіше цікавляться новинами про коронавірус, мають вищі рівні негативних емоційний станів, ніж ті, хто цікавиться такими новинами рідко або не цікавиться взагалі.

Про це йдеться у прес-релізі за результатами опитування "Психоемоційний стан українців на карантині: січень 2021", проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

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«Ті, хто частіше дивляться новини про коронавірус, мають вищі рівні негативних емоційний станів, ніж ті хто дивиться їх рідко або не цікавиться зовсім», - сказано у прес-релізі.

Соціологи пояснили, що "візуалізація дійсності та можливого майбутнього підвищують тривогу та страхи. Людина більше думає та обговорює це, "заражається" негативом, пов’язаним із хворобою".

Серед тих, хто вважає, що вже перехворів на COVID-19, спостерігається вищий рівень негативних емоційних станів, особливо, щодо втоми, розладів сну та тривоги.

Також негативні психоемоційні стани яскраво виражені серед тих, хто боїться захворіти особисто, або ж переживає за здоров’я родичів.

"Страх - це не лише емоція, але і когнітивна негативна картина (сценарій), пов’язаний з тривогою і є одним з її проявів. Чим більше людина боїться, тим більше в неї проявляються всі емоційні стани, особливо паніка", - йдеться у прес-релізі.

Крім того, зазначається, що серед тих, хто підтримує вакцинацію від COVID-19, рівень негативних емоцій дещо вищий, оскільки серед них більше тих, хто боїться захворіти.

"Серед тих, хто підтримує локдаун, спостерігається відносно вищий рівень розладів сну, паніки та втоми. У цьому розрізі значимим є віковий фактор, оскільки серед прихильників карантину переважають старші, серед яких страх захворіти вищий", - зазначають соціологи.

Опитування проводилось 14-16 січня 2021 року. Вибіркова сукупність - 1 тис. 600 респондентів віком від 18 років. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Інші результати опитування

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" показало, що дуже щасливими себе вважають 29% населення (цей показник у порівнянні з весною 2020 року зріс: з 19%), швидше щасливими - 50%, не дуже щасливими - 17% і лише 2% - абсолютно нещасливі.

В цілому соціологи констатували, що ступінь негативних емоційних станів українців на початку 2021 року та їх динаміка не викликає занепокоєння, опитування зафіксувало зниження у респондентів рівня ознак депресії, тривожності та втоми.

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Автор: Тетяна Поляковська