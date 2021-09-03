ДТП сталася 1 вересня.

Кропивницький суд обрав запобіжний захід жінці, яка збила на смерть мати трьох дітей біля банківського термінала у Світловодську.

Про це повідомляє ТСН.

Суд постановив утримувати жінку під вартою 60 днів. Суддя Олексій Майданніков призначив заставу в розмірі 340 500 гривень.

В ході засідання винуватиця дорожньо-транспортної пригоди плакала і просила вибачення. За її словами, в момент аварії у автомобіля тріснуло колесо.

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Як відомо, в результаті ДТП загинула мати трьох дітей Марія Хівренко. 1 вересня вона рано вранці вийшла з дому, щоб поповнити картку.

Машина вилетіла біля торгового центру, біля якого і стояла загибла. Вона знесла жінку, врізалася в стіну будівлі, після чого її відкинуло ще на 20 метрів.

Раніше повідомлялося, що на Івано-Франківщині 16-річний мотоцикліст збив дівчат на узбіччі. Всіх трьох госпіталізували.

Автор: Людмила Жерновська