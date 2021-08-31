Трактор Т-25 перекинувся і впав у ставок.

На Дніпропетровщині у Петриківському районі 68-річного чоловіка придавило трактором, внаслідок чого він загинув на місці.

Про це повідомляє видання "Інформатор".

Трактор перекинувся - це і стало причиною загибелі чоловіка.

Повідомляється, що подія трапилася 30 серпня близько 19:00 в селищі Шульгівка. Тіло чоловіка під трактором Т-25, який перекинувся і впав у ставок, виявив випадковий перехожий.

Він же й викликав потім швидку допомогу та правоохоронців. Прибулі медики лише констатували смерть чоловіка. Правоохоронці на даний час з'ясовують усі обставини інциденту.

Як повідомляв УНІАН, на Херсонщині поліцейські затримали чоловіка, який влаштував погром та стрілянину в полі. Він хотів помститися компаньйону, але переплутав поля. Нападник пошкодив трактор із причепом і мопеди.

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Автор: Олег Давигора