За кермом авто перебувала місцева мажорка.

Мама трьох дітей Маша Хівренко, яку на швидкості знесло авто біля банківського терміналу у Світловодську, рано вранці вийшла з дому, щоб поповнити картку. За кермом злощасної машини перебувала місцева 28-річна мажорка.

Про це пише Обозреватель.

Трагедія сталася близько 4 ранку 1 вересня. За словами очевидців, Mazda мчала на шаленій швидкості й авто аж гарчало. Раптово пролунав різкий удар і все затихло.

Машина вилетіла на стоянку біля торгового центру, біля якого й стояла загибла. Іномарка знесла бетонну кришку колодязя та Машу Хівренко, врізалася в стіну будівлі, після чого її відкинуло ще на 20 метрів. Від отриманих травм мама трьох дітей померла.

Читайте такожЗа кермом був п'єр п'яний поліцейський: ЗМІ дізналися нові подробиці загибелі молодої дільничної на РівненщиніЗа словами знайомої сім'ї, перед 1 вересня молода мама готувала шестирічного Мішу до 1-го класу, а чотирирічну Віку в садок. Вдома залишався лише наймолодший син - 1,5 місячний Богдан.

"Вона всю ніч прала, прасувала, втомилася сильно. Тільки хотіла лягти поспати, як прокинувся Богданчик, вона погодувала його і вклала. Стало світати, спати вже перехотілося. Чоловік Саша вмовляв її прилягти відпочити. Але вона вирішила, що потрібно збігати до банкомата, поповнити рахунок на картці. Там не було грошей, а з ранку стільки клопоту – садок, потім школа, лінійка, часу не буде. Попри вмовляння, вона пішла. Немов її тягнуло туди щось...", - поділилася жінка.

Коли вона не повернулася, то чоловік став їй дзвонити, але ніхто не відповідав. Йому вже нічого не залишалося, як зібрати дітей та відвести кого в школу, кого в дитсадок. Він встиг залишити дочку в дитячому садку, а ось до школи з сином не дійшов. Йому зателефонував слідчий й попросив приїхати на впізнання.

"Сьогодні (2 вересня, - ред.) похорон. Сина в школу відвели, дітям поки нічого не говорили про смерть мами", - зазначила подруга сім'ї.

У той нещасливий ранок за кермом іномарки перебувала 28-річна Тетяна, яку в місті називають мажоркою. Її мати на заробітках, а чоловік у Києві.

Суд 2 вересня має обирати їй запобіжний захід. За попередніми даними, драгер не показав наявність алкоголю в крові у підозрюваної, але точно буде відомо після експертизи.

Як раніше повідомляв УНІАН, у ДТП у Рівненській області загинула дільнична поліцейська, якій навіть не було 30 років, а ще одного співробітника поліції з важкими травмами госпіталізовано до реанімації.

Автор: Анастасія Горбачова