Усіх трьох учасників ДТП госпіталізували. Неповнолітній не мав посвідчення водія на керування мотоциклом.

На Івано-Франківщині 16-річний мотоцикліст травмував двох дівчат-однолітків.

Як повідомляє сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, аварія сталася вдень 2 вересня у селі Гута.

Попередньо встановлено, що 16-річний водій мотоциклу Musstang не обрав безпечної швидкості руху і на заокругленій ділянці дороги вчинив наїзд на двох 16-річних дівчат, які рухалися узбіччям. Третя дівчина-пішохід встигла відскочити в бік і не травмувалася.

Зазначається, що водія у тяжкому стані доставлено до медзакладу, а дівчат – у середньому стані тяжкості.

Читайте такожВ Одесі підлітки пограбували 11-річного хлопчикаУ неповнолітнього водія відібрано кров для перевірки на стан сп’яніння. Також неповнолітній не мав посвідчення водія на керування мотоциклом.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у Києві велосипедист заблокував рух тролейбусів через конфлікт з водієм фури.

А у Київській області локомотив поїзда збив підлітка. Він загинув на місці ДТП.

Автор: Світлана Макринська