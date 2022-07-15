Ліза потрапила під ракетний удар росіян разом з мамою під час прогулянки.

Загибла в результаті ракетного удару російських військ по Вінниці 4-річна Ліза раніше знімалася в різдвяному ролику з Оленою Зеленською.

Про це в Instagram повідомила перша леді.

Зеленська розповіла, що познайомилася з дитиною напередодні Різдва, і згадала, якою їй запам'яталася Ліза.

"Ми познайомилися з цією чудовою дівчинкою під час запису відео до різдвяних свят. Світла, щира, радісна дитина, яка зростала в любові. Маленька бешкетниця тоді встигла розмалювати за пів години фарбами не тільки себе, свою святкову суконьку, а й усіх інших дітей, мене, операторів і режисера… Подивіться на неї живу, будь ласка. Плачу разом з її близькими", - написала дружина президента.

Ліза потрапила під ракетний удар росіян разом з мамою під час прогулянки. Дівчинка загинула на місці, жінку госпіталізували.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 14 липня, російські військові запустили ракети по центру Вінниці, які влучили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку. Загалом пошкоджено понад 50 будівель різного призначення та більш як 40 автомобілів.

За даними станом на 22.00, у Вінниці в результаті ракетного удару загинули 23 людини, госпіталізовані 66, триває пошук 39 осіб. За меддопомогою загалом на цей час звернулися 117 осіб.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

Вас також можуть зацікавити новини: