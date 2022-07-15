Працюють представники Нацполіції та слідчих підрозділів СБУ.

У Вінниці розпочали свою діяльність 12 слідчо-оперативних груп Національної поліції України, а також представники слідчих підрозділів Служби безпеки України, які одразу зайнялися документуванням воєнних злочинів.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, російські окупанти цілеспрямовано наносять удари по цивільним об’єктам України, тому що мають намір знищити всіх українців.

"Вони розуміють куди летять їх ракети і що ці ракети вбивають абсолютно невинних людей. Це безумовно військові злочини. З початку широкомасштабної російської агресії було нанесено 17 314 ударів по об’єктам цивільної інфраструктури України, трошки більше 300 – по військовій", - акцентував Єнін.

Він додав, що не готовий наразі оприлюднювати інформацію про затримання можливих корегувальників сьогоднішнього теракту у Вінниці.

"Тим не менше наші слідчі та оперативні служби працюють, як тільки це дозволить таємниця слідства, відповідна інформація буде оприлюднена громадськості", - поінформував Єнін.

Перший заступник міністра внутрішніх справ зауважив, що активна робота ведеться не тільки по Вінниці, а також по всіх інших регіонах країни.

"Ми говоримо і про кордони з Білоруссю, у Волинській, Рівненській, Житомирській, Чернігівській і Київській областях. На сьогоднішній день по цих напрямках функціонує близько 100 блокпостів",- зазначив Єнін.

За його словами, щоденно на цих блокпостах поліцейські встановлюють підозрілих осіб.

"Лише вчора на Волинському напрямку під час відпрацювання було вилучено 7 одиниць зброї, 14 гранат, 3 протитанкові міни, 1 РПГ і майже 1500 набоїв. Плюс майже 7 кг. вибухових речовин. Якщо взяти Житомирський напрямок, за результатами перевірки сьогодні три особи було передано до органів СБУ. Під час відпрацювання було вилучено майже 1 тис. боєприпасів до автоматичної зброї та цілих 22 артилерійських снаряди. Так можна перелічувати по кожному з названих напрямків", - акцентував Єнін.

Перший заступник міністра внутрішніх справ нагадав, що 95% воєнних злочинів розслідується саме силами Національної поліції України. Вже розпочато майже 22 тисячі кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями РФ чи їх пособниками на території України.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня російські військові запустили ракети по центру Вінниці, які влучили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку. Загалом пошкоджено понад 50 будівель різного призначення та більш як 40 автомобілів.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

За оновленими даними станом на 22.00, у Вінниці в результаті ракетного удару загинули 23 людини (з них 3 дитини), госпіталізовані 66, триває пошук 39. Звернулися за меддопомогою на цей час 117 осіб. У важкому стані перебуває 34 особи, 5 осіб у критичному стані.