Він був начальником зв’язку батальйону у 5-й окремій штурмовій бригаді.

На війні загинув захисник України В'ячеслав Хохлюк. Фото з його розпису з дружиною рік тому та потрапило на першу шпальту The Times.

7 квітня 2022 року він розписався з 25-річною Анастасією Мохіною на Старокиївській горі. На той момент вони перебували у складі 112 бригади територіальної оборони Києва. 27 квітня 2023 року з чоловіком попрощалися на Байковому кладовищі, пише Вечірній Київ.

Згідно з його соціальними мережами, до повномасштабної війни він подорожував, їздив на мотоциклі, а також займався спортом.

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Після 24 лютого 2022 року чоловік вступив до лав 112 бригади тероборони, брав участь у визволенні Київської області. Пізніше він став начальником зв’язку батальйону у 5-й окремій штурмовій бригаді.

Загибель українських воїнів - останні новини

Раніше стало відомо про загибель бійця 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ Андрія "Кельт" Лінійчука, якого називали найрезультативнішим зенітником Збройних Сил України.

У квітні у бою загинув воїн 67 омбр ДУК 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Іван Ротар.

Під Бахмутом загинув боєць полку патрульної служби поліції особливого призначення "Дніпро-1" Олександр Дерев'янко.

На тому ж напрямку загинув український волейболіст-десантник Станіслав Макайда.

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