Колеги згадують Героя найкращими спогадами про роки його служби.

У боях за Україну загинув боєць полку патрульної служби поліції особливого призначення "Дніпро-1" Олександр Дерев'янко. Воїн пішов з життя 19 березня у бою під Бахмутом Донецької області.

Як повідомляє поліція Дніпропетровщини, він героїчно загинув під час одного з бойових зіткнень на полі бою. Герою було 45 років. Колеги запам'ятають його мужнім та відданим поліцейським.

"За плечима Олександра - служба в Збройних силах України та участь в антитерористичній операції. У 2015 році він вступив у лави поліції, став бійцем батальйону патрульної служби "Дніпро-1". Відтоді, кожен рік, кожен день служби в лавах поліції він боровся за незалежність своєї Батьківщини. Сержант поліції вважав справою честі захищати Україну та боронити її від російських окупантів. Загибель Олександра Дерев’янка - непоправна втрата для всіх нас. Ми пам'ятатимемо про нього, як про самовідданого та хороброго воїна, надійного товариша, добру та мужню людину", - згадують колеги.

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У загиблого воїна залишилися батьки та 10-річна донька. Вічна пам‘ять Герою, який віддав своє життя за Батьківщину.

Втрати ЗСУ

Про втрати ЗСУ офіційно говорять рідко, адже ця інформація секретна, але восени на той момент чинний радник ОПУ Олексій Арестович заявив, що втрати становили між 10 і 20 тисячами.

На жаль, на фронті гинуть не тільки професійні військові, але й артисти, колишні політв'язні Кремля та іноземці. 15 лютого стало відомо про загибель вже восьмого британця - 45-річного Джонатана Шенкіна, який відправився допомагати ЗСУ у ролі добровольця-парамедика.

Жорсткі бої точаться на Бахмутському напрямку. 7 березня там загинув Герой України, який очолював власний підрозділ "Вовки да Вінчі", Дмитро Коцюбайло. Згодом стало відомо, що у боях за Бахмут загинули батько і син - Олег "Хома" та Микита "Турист". Снаряд розірвався біля їхніх голів.

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