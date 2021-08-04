У Києві чоловік з гранатою погрожує підірвати Кабінет Міністрів.

Чоловік, який погрожує підірвати Кабінету міністрів, зайшов до будівлі через громадську приймальню.

Про це йдеться Telegram "Київ оперативний".

На опублікованому раніше ролику в мережі видно, що громадянин продемонстрував гранату, однак очевидці відреагували на його погрози мляво. Він вільно пройшов всередину.

Як стало відомо, чоловік зайшов до уряду через громадську приймальню, куди люди зазвичай проходять за перепусткою чи приносять листи.

Через цей вхід посадовці не входять, тому кордону правоохоронців там не було. Уточнюється, що через вхід проходять прибиральники, рядові співробітники тощо.

Що сталося

Невідомий чоловік зранку 4 серпня зайшов з гранатою у будівлю уряду. На камеру чоловік пояснив свої дії тим, що його дістали чиновники.

Автор: Яна Ставська