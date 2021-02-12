Переважно звернення надходять із Києва та області.

Майже за місяць дії нових норм мовного закону до Уповноваженого із захисту державної мови звернулося понад шість сотень громадян з різних куточків України.

За словами мовного омбудсмена Тараса Креміня, з 16 січня до 11 лютого він отримав 605 скарг і прохань про консультацію.

«Найбільше звернень та скарг продовжує надходити із Києва та Київської області — 276. У східних, південних та західних областях України незначна кількість можливих порушень. Наприклад, Луганська область — 7, Миколаївська — 6, Донецька — 4, Тернопільська — 4, Херсонська, Рівненська, Івано-Франківська, Закарпатська, Хмельницька — по 2 звернення», — розповів Кремінь.

Переважно люди звертаються через відсутність української версії веб-сайтів інтернет-магазинів та сайтів, які надають інші послуги — 281 звернення.

Читайте також"Слуги народу" пропонують скасувати штрафи за порушення мовного законуЩе 126 громадян поскаржилися на порушення своїх прав, перешкоди чи обмеження у користуванні державною мовою у сфері обслуговування. Найбільше таких порушень — 53 — зафіксовано у Києві.

«Продовжує надходити інформація щодо використання недержавної мови деякими депутатами місцевих рад міст Миколаєва, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, а також щодо можливих порушень мовного законодавства у сфері освіти», — зазначив омбудсмен.

Закон про мову в Україні: що відомо

16 січня набула чинності низка норм закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» щодо обслуговування споживачів українською мовою.

Зокрема, мовою обслуговування споживачів України була визнана українська мова, а інформація про товари та послуги — зокрема й в інтернет-магазинах та інтернет-каталогах — тепер має надаватися державною мовою, хоча й може дублюватися іншими. За порушення мовного законодавства у сфері обслуговування передбачено штраф від 5 100 до 6 800 грн.

Цей закон Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року, а його статті впроваджуються поетапно. Штрафувати за відмову спілкуватися з клієнтами українською мовою будуть з 16 липня 2022 року.

Мовний омбудсмен розповів про покарання для депутатів за відмову говорити українською.

Згідно з результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, 61,7% українців підтримують норму закону про обслуговування споживачів українською мовою, не підтримують - 34%, а ще 4,2% не визначилися зі своєю думкою.

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Автор: Катерина Комолова