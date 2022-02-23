Парламент дав "зелене світло" законопроекту про зброю.

Нардеп Максим Бужанський пояснив суть законопроекту про право на цивільну вогнепальну зброю, заявивши, що документ "дне дозволяє володіти тим, чим володіти заборонялося".

Про це він написав у Telegram.

"Проголосований законопроект каже про те, що можливість купувати та мати зброю буде регламентована законом, а не постановою МВС, як зараз. Ніяких інших принципових для звичайного громадянина новацій у цьому законопроекті немає. Володіти тим, чи не можна було володіти раніше, він не дозволяє", - висловився Бужанський.

Законопроект про обіг вогнепальної зброї

Як писав УНІАН, 23 лютого Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону про право на цивільну вогнепальну зброю (№5708).

Законопроектом, як зазначається в пояснювальній записці, пропонується, зокрема, визначити поняття права власності на цивільну вогнепальну зброю; визначити умови та порядок отримання громадянами України та юридичними особами документів про право власності на цивільну вогнепальну зброю.

Крім того, передбачається здійснити класифікацію цивільної вогнепальної зброї; розробити порядок видачі медичного висновку про відсутність медичних протипоказань, які перешкоджають отриманню документу на цивільну вогнепальну зброю.

Серед іншого, пропонується розробити порядок створення та ведення Єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї.

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