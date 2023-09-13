Керівник ГУР подав документи до "Острозької академії" на спеціальність "Політологія".

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов значиться у переліку вступників до аспірантури Національного університету "Острозька академія" на Рівненщині.

Це випливає з рейтингових списків вступників до аспірантури НаУОА на 2023-2024 роки, опублікованих на сайті університету.

Згідно з рейтинговою таблицею, Буданов – перший у списку на спеціальність "Політологія". Форма навчання – вечірня.

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Ректор "Острозької академії" Ігор Пасічник підтвердив Суспільному цю інформацію.

"У зв'язку з тим, що академію закінчив головнокомандувач (Валерій Залужний – УНІАН), дев'ять бойових генералів і командувач 30-ї армії, академія стала популярною. Тут є досить потужний молодий викладацький науковий склад і абсолютно нічого дивного, що до академії вступають в магістратуру чи аспірантуру найвідоміші особистості в Україні", - прокоментував ректор.

Пасічник додав, що це ще не зарахування в аспірантуру, а поки рейтинг тих, хто допущений до неї. Наказу про зарахування ще немає.

Що відомо про керівника української розвідки Кирила Буданова

Буданов народився у 1986 році в Києві. У 2007 році закінчив Одеський інститут Сухопутних військ, після чого служив у підрозділах спеціального призначення Головного управління розвідки Міноборони.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав трьох поранень. Загалом на життя Буданова вчинено понад десяток замахів.

У серпні 2020 року був призначений начальником ГУР Міністерства оборони України.

7 вересня 2023 року президент Володимир Зеленський присвоїв Буданову звання генерал-лейтенанта.

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