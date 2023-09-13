Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов значиться у переліку вступників до аспірантури Національного університету "Острозька академія" на Рівненщині.
Це випливає з рейтингових списків вступників до аспірантури НаУОА на 2023-2024 роки, опублікованих на сайті університету.
Згідно з рейтинговою таблицею, Буданов – перший у списку на спеціальність "Політологія". Форма навчання – вечірня.
Ректор "Острозької академії" Ігор Пасічник підтвердив Суспільному цю інформацію.
"У зв'язку з тим, що академію закінчив головнокомандувач (Валерій Залужний – УНІАН), дев'ять бойових генералів і командувач 30-ї армії, академія стала популярною. Тут є досить потужний молодий викладацький науковий склад і абсолютно нічого дивного, що до академії вступають в магістратуру чи аспірантуру найвідоміші особистості в Україні", - прокоментував ректор.
Пасічник додав, що це ще не зарахування в аспірантуру, а поки рейтинг тих, хто допущений до неї. Наказу про зарахування ще немає.
Що відомо про керівника української розвідки Кирила Буданова
Буданов народився у 1986 році в Києві. У 2007 році закінчив Одеський інститут Сухопутних військ, після чого служив у підрозділах спеціального призначення Головного управління розвідки Міноборони.
З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав трьох поранень. Загалом на життя Буданова вчинено понад десяток замахів.
У серпні 2020 року був призначений начальником ГУР Міністерства оборони України.
7 вересня 2023 року президент Володимир Зеленський присвоїв Буданову звання генерал-лейтенанта.