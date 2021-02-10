З'ясувалося, що дитина померла внаслідок переохолодження.

Немовля, яке породілля з Рівненщини помістила в морозильник, ще було живим.

Про це пише «РадіоТрек» з посиланням на заступника начальника слідчого відділення поліції №1 Сарненського районного відділу поліції Вадима Пінчука.

Читайте такожСтали відомі подробиці про жінку з Рівненської області, яка сховала немовля у морозилціЗгідно з лікарським свідоцтвом, смерть немовляти настала внаслідок переохолодження.

«Причиною смерті стало переохолодження, тобто, дитину помістили живою в морозильну камеру, – повідомив Вадим Пінчук.

Нині жінка перебуває у Дубровицькій центральній районній лікарні. Вона уже прийшла до тями. Породілля втратила майже половину крові.

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Породілля народила вдома, сама перерізала пуповину, загорнула дитину в рушник та в пакет, який потім поклала до морозильної камери.

З її слів, дитина народилася мертвою.

Надалі у неї почалася кровотеча і вона звернулася в лікарню.

Медиків жінка запевняла, що самотужки перервала небажану вагітність.

Втім поліцейським зізналася, що насправді народила, а також повідомила, де залишила дитину

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Автор: УНІАН